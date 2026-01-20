×
Incendio de vehículo
Incendio de vehículo

VIDEO | Se incendia un vehículo en el túnel de la 27 de Febrero y causa congestión en el tráfico

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni víctima

    Un vehículo se incendió la mañana de este martes en el túnel de la avenida 27 de Febrero, en dirección oeste-este, lo que causó una notable congestión en el tráfico.

    Ante la situación, los conductores que se encontraban atrapados comenzaron a desmontarse de sus vehículos para observar el siniestro, mientras que otros permanecían en sus autos, según se observa en los videos que circulan en redes sociales.

    RELACIONADAS

    Brindan asistencia

    • Al lugar, se presentaron miembros del Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas, así como agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para restaurar el flujo vehicular.

    Hasta el momento, no se han reportado heridos ni víctima y se desconocen las causas que originaron el incendio.

     
