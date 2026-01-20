Un vehículo se incendió la mañana de este martes en el túnel de la avenida 27 de Febrero, en dirección oeste-este, lo que causó una notable congestión en el tráfico.

Ante la situación, los conductores que se encontraban atrapados comenzaron a desmontarse de sus vehículos para observar el siniestro, mientras que otros permanecían en sus autos, según se observa en los videos que circulan en redes sociales.

Brindan asistencia

Al lugar, se presentaron miembros del Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas, así como agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para restaurar el flujo vehicular.

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni víctima y se desconocen las causas que originaron el incendio.