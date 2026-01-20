Incendio afecta nueve locales comerciales en Santiago
Por el suceso, solo se han reportado pérdidas materiales
Un incendio de gran magnitud registrado la madrugada de este martes redujo a cenizas nueve locales comerciales del sector Bella Vista, en la provincia Santiago, sin que se reportaran personas afectadas.
El siniestro se produjo alrededor de las 3:30 de la mañana en la tienda china "Mimi Fashion World". De acuerdo con el levantamiento realizado por miembros de la Defensa Civil, las llamas se propagaron rápidamente, lo que provocó daños totales en varios negocios de la zona.
Entre los establecimientos afectados se encuentran tiendas de venta y reparación de celulares, una peluquería, negocios de cristales y puertas, un bar, una banca de lotería y un centro de reparación de electrodomésticos.
Asistencia
- Las labores de extinción estuvieron a cargo del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar el fuego tras varias horas de trabajo, con el apoyo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Las autoridades informaron que, hasta el momento, los daños se limitan a pérdidas materiales.
Asimismo, indicaron que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la causa del incendio.