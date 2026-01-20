Incendio afecta nueve locales comerciales en Santiago

Fachada de la tienda ´Mimi Fashion´, donde se produjo un incendio en Santiago que afectó varios establecimientos comerciales. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVAREZ )

Un incendio de gran magnitud registrado la madrugada de este martes redujo a cenizas nueve locales comerciales del sector Bella Vista, en la provincia Santiago, sin que se reportaran personas afectadas.

El siniestro se produjo alrededor de las 3:30 de la mañana en la tienda china "Mimi Fashion World". De acuerdo con el levantamiento realizado por miembros de la Defensa Civil, las llamas se propagaron rápidamente, lo que provocó daños totales en varios negocios de la zona.

Entre los establecimientos afectados se encuentran tiendas de venta y reparación de celulares, una peluquería, negocios de cristales y puertas, un bar, una banca de lotería y un centro de reparación de electrodomésticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/whatsapp-image-2026-01-20-at-120447-pm-2-c37d9a4c.jpeg Así quedó uno de los locales comerciales en Bella Vista, tras el incendio. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVAREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/whatsapp-image-2026-01-20-at-120446-pm-9a02a02c.jpeg Restos de cristales rotos y escombros tras el incendio que afectó varios negocios en el sector Bella Vista, Santiago (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVAREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/whatsapp-image-2026-01-20-at-120447-pm-3-7e1b0bf5.jpeg Locales comerciales en Bella Vista quedaron totalmente destruidos por el incendio que se registró la madrugada de este martes (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVAREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/whatsapp-image-2026-01-20-at-120439-pm-7a090083.jpeg Varios establecimientos comerciales en Bella Vista afectados por el incendio. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVAREZ) ‹ >

Asistencia

Las labores de extinción estuvieron a cargo del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar el fuego tras varias horas de trabajo, con el apoyo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, los daños se limitan a pérdidas materiales.

Asimismo, indicaron que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la causa del incendio.