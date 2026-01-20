Raudin Gregorio del Villar Cabrera, conocido como "Sandy", se entregó la noche del lunes a las autoridades policiales, luego de ser señalado como el responsable de la muerte a puñaladas de su pareja sentimental, Awilda Encarnación, una adolescente de 16 años.

Al momento de su entrega, el acusado habría intentado justificar el crimen con la expresión: "A veces uno hace las cosas que llegan de imprevisto, a cualquiera le pasa".

La entrega se produjo en la sede de la 36ª Compañía de la Policía Nacional en Ocoa.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió en horas de la mañana del lunes. Tras el suceso, el hombre habría abandonado el lugar, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de la Policía Nacional.

Horas más tarde, el señalado optó por presentarse voluntariamente.

La víctima fue descrita por vecinos y allegados como una joven tranquila y trabajadora, cuya muerte ha causado consternación en la comunidad.

Por el momento las autoridades desconocen los motivos del suceso y solo saben que produjo una discusión entre el victimario y la víctima.

Reacciones a la violencia de género

El caso ha reavivado la preocupación por la violencia de género y la protección de menores.

Villar Cabrera permanece bajo custodia policial, mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones y prepara la solicitud de medidas de coerción correspondientes.