El arzobispo de Santiago pide respuesta clara a 21 días de la desaparición de Brianna Genao

El arzobispo metropolitano de Santiago, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez durante la eucaristía del Día de la Virgen de la Altagracia donde exhortó a las autoridades a redoblar esfuerzos para esclarecer la desaparición de la niña Brianna Genao en Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

Este miércoles se cumplen 21 días de la desaparición de la niña Brianna Genao, de 3 años de edad, ocurrida el 31 de diciembre de 2025 en la comunidad Barrero, municipio Imbert, provincia Puerto Plata, sin que hasta el momento las autoridades hayan ofrecido información concluyente sobre su paradero.

Al referirse al caso, el arzobispo metropolitano de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), monseñor Héctor Rafael Rodríguez, manifestó su preocupación y exhortó a las autoridades a realizar todos los esfuerzos necesarios para ofrecer una respuesta clara a la sociedad.

Las declaraciones fueron ofrecidas a la salida de la eucaristía celebrada con motivo del Día de la Virgen de la Altagracia, en la arquidiócesis de Santiago.

"Es penoso que se trate de una niña, y no es el primer caso. Hay otros que también preocupan. Mi mensaje es que las autoridades hagan todo lo posible y se empeñen a profundidad para dar una respuesta satisfactoria sobre lo que ha ocurrido con esta niña", expresó el prelado.

Monseñor Rodríguez indicó que, aunque no se pueden emitir conclusiones sin pruebas, la ausencia de información oficial alimenta la incertidumbre.

"Si no hay una respuesta satisfactoria cada quien saca sus propias conclusiones y eso es parte del dolor que vive la sociedad", señaló el religioso.

Investigación sin resultados públicos

Desde el inicio del caso, el Ministerio Público y la Policía Nacional han mantenido activas las labores de búsqueda e investigación en Barrero, con apoyo de organismos nacionales e internacionales.

Las autoridades informaron previamente que el área de búsqueda fue delimitada en un radio aproximado de tres kilómetros desde el punto donde la menor fue vista por última vez.

Durante el proceso se integraron equipos especializados, incluyendo unidades caninas, organismos de rescate y personal extranjero en apoyo técnico (FBI). Sin embargo, hasta la fecha no se han ofrecido detalles públicos sobre hallazgos concretos.

Voceros oficiales han reiterado que la investigación continúa y que, por la naturaleza del caso, parte de las diligencias se manejan bajo reserva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/familiares-de-la-nina-brianna-genao-marchan-en-navarrete-9b21cf07-6fa9d95c.jpeg Decenas de personas caminaron desde la comunidad de Barrero en Puerto Plata hasta Navarrete, en Santiago, por el caso de la niña desaparecida Brianna Genao. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Alerta Amarilla de Interpol

Como parte de las acciones internacionales, Interpol emitió una Alerta Amarilla por la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario.

En el aviso se establece que la menor nació el 23 de octubre de 2022, es de nacionalidad dominicana y desapareció el 31 de diciembre de 2025 en Puerto Plata.

La alerta consigna que la niña podría haber sido trasladada fuera del país y señala a los Estados Unidos como uno de los países que pudo haber visitado, información utilizada exclusivamente para fines de localización internacional.

Marcha de familiares

En el marco de la búsqueda, familiares y allegados realizaron recientemente una marcha en el municipio de Navarrete, provincia Santiago, para exigir avances en la investigación y respuestas oficiales sobre el paradero de la menor.