Muere conductor de camión tras perder el control y caer al río Ozama

El hombre fallecido fue identificado como Héctor Bolívar Brito

La empresa para que trabajaba como contratista lamentó el accidente y reiteró su disposición de trabajar con las autoridades para esclarecer las causas

    Expandir imagen
    Muere conductor de camión tras perder el control y caer al río Ozama
    Miembros del Cuerpo de Bomberos participan en el operativo de rescate tras el accidente en el río ozama. (FUENTE EXTERNA)

    El cuerpo sin vida de un hombre identificado como Héctor Bolívar Brito fue recuperado la madrugada de este miércoles tras caer a las aguas del río Ozama, en el Puerto de Sans Soucí, municipio Santo Domingo Este.

    El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:00 de la noche del martes, cuando Brito perdió el control del camión tanquero marca Daihatsu, mientras intentaba estacionarse.

    Brito realizaba labores habituales como contratista de la empresa Horizon Auto Logistics (HAL).

    Operativo 

    El operativo de rescate estuvo encabezado por miembros de la Defensa Civil, la unidad F-7, Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, Bomberos del Distrito Nacional y personal del Sistema de Atención a Emergencias 911, quienes trabajaron en conjunto para recuperar el cadáver de Brito, el cual fue localizado a las 2:30 de la madrugada.

    • Además de los bomberos, participaron en las labores de rescate personal de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y el sistema de drones del 911. 

    De acuerdo con Jesús Vargas, director de la Defensa Civil de la provincia Santo Domingo, al lugar del accidente acudieron también varios familiares de Héctor Bolívar Brito

    Empresa se solidariza

    La gerente general de la empresa Horizon Auto Logistics (HAL), Daryelin Cabrera, expresó su solidaridad con los familiares del conductor fallecido.

    "Nos hemos comunicado directamente con la familia para expresarles nuestras condolencias y acompañarlos en este momento de profundo dolor, manteniendo una comunicación constante y respetuosa", indicó en un comunicado

    La empresa reiteró su disposición de continuar cooperando con las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer completamente las circunstancias del accidente y reafirmó su "compromiso con la seguridad, la transparencia y el cumplimiento estricto de los protocolos operativos".

