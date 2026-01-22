Camión y patana se vuelcan en la Autopista 6 de Noviembre

Un accidente de tránsito se registró en la autopista 6 de noviembre, involucrando un camión y una patana. ( FUENTE EXTERNA )

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves en las inmediaciones del peaje de la Autopista 6 de Noviembre, donde estuvieron involucrados un camión y una patana.

Ambos vehículos pesados se volcaron causando un fuerte entaponamiento vehicular.

Acciones de la autoridad en el lugar

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial sobre la cantidad de personas afectadas.

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) acudieron al lugar para viabilizar el tránsito.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen los detalles sobre el accidente.

