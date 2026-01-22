×
Accidente de Tránsito
Accidente de Tránsito

VIDEO | Accidente en Santiago deja al menos un herido y una estación de gasolina destruida

El chofer del furgón resultó herido y fue trasladado a un centro de salud

    Un accidente de tránsito ocurrido la noche del miércoles dejó una estación de combustible destruida y al menos un conductor herido, en las inmediaciones de la autopista Joaquín Balaguer, provincia Santiago.

    De acuerdo con informaciones preliminares, el conductor de un furgón habría perdido el control del vehículo e impactó a un automóvil marca Mercedes Benz que quedó totalmente destruido. Pese a la magnitud del choque, el chofer de la yipeta resultó ileso.

    El conductor del furgón, identificado como Pascual Brino, fue trasladado a un centro de salud, donde recibe atenciones médicas.

    • Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas involucradas en el siniestro.
    Expandir imagen
    Infografía
    Vehículo quedó totalmente destruido luego de ser impactado por un furgón en la autopista Joaquín Balaguer. (FUENTE EXTERNA)

    Estación de gasolina destruida

    De acuerdo con audiovisuales difundidos en redes sociales, el furgón terminó causando severos daños en la estación de combustible, donde quedaron esparcidas partes del vehículo y neumáticos.

    Afortunadamente, no se produjo ninguna explosión, pese a la cercanía con los tanques de combustible. No había clientes ni personal de servicio en el área al momento del hecho.

