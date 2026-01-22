Un video captó el momento del accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves entre un camión y una yipeta en Santiago, el cual dejó una persona herida y provocó daños materiales.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se registró en la autopista Joaquín Balaguer, específicamente en una estación de gasolina Shell. Como resultado del impacto, un hombre resultó lesionado.

Acciones de emergencia y consecuencias materiales

El herido fue identificado como Pascual Brino, conductor del camión, quien recibió asistencia de unidades de emergencia en el lugar y posteriormente fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

A causa del choque, parte de la estructura de la estación de combustible sufrió daños, lo que llevó a las autoridades a adoptar medidas preventivas en el área para garantizar la seguridad.

