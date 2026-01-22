Arrestan a cuatro personas vinculadas a estafas en redes sociales por más de RD$ 800,000

Los detenidos fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este jueves que la Dirección de Área de la Policía Cibernética ejecutó cuatro órdenes de arresto, en hechos separados, contra igual número de personas vinculadas a estafas cibernéticas cometidas a través de redes sociales, cuyos montos superan los 800,000 pesos en perjuicio de varias víctimas.

Los operativos fueron realizados en las últimas 48 horas en distintos puntos del país, como parte de las labores de investigación y persecución de los delitos tecnológicos, indica la uniformada mediante una nota de prensa.

Los detenidos son Issamar Vásquez Francisco, Ashley Nicole Javier Duval, Ana Margarita Fernández Polo y Breyli Martínez.

Sobre las detenciones

De acuerdo con la Policía las detenciones se realizaron de la siguiente manera: Vásquez Francisco fue arrestada en la provincia Santiago, tras recibir 55,000 pesos en una cuenta bancaria, fondos que habrían sido obtenidos mediante engaño a través de la aplicación WhatsApp.

Señala que los estafadores se hicieron pasar por otra persona y ofrecieron, de manera fraudulenta, eliminar una supuesta ficha de registro relacionada con la hermana de la víctima.

Javier Duval fue capturada en la avenida George Washington, luego de recibir 107,435 pesos en una entidad bancaria, producto de una estafa perpetrada mediante la plataforma Telegram, en la que se ofrecía un falso modelo de inversión al denunciante.

Mientras que Fernández Polo fue arrestada por el Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos, tras recibir 39,900 pesos mediante un esquema de suplantación de identidad realizado a través de WhatsApp, en perjuicio de un ciudadano.

En tanto que Breyli Martínez fue detenido por recibir 100,000 pesos, como parte de un monto total de 800,000 pesos obtenidos mediante extorsión contra la víctima, quien fue amenazada con la publicación de contenido difamatorio en redes sociales, utilizando además la usurpación de identidad de supuestos miembros policiales.

Los detenidos fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Te puede interesar Las mujeres que encabezan uno de los mayores casos de estafa inmobiliaria en República Dominicana