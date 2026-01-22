Una jornada marcada por el peligro y el caos vial sacudió este jueves varias autopistas del país, cuando tres accidentes de tránsito protagonizados por vehículos pesados encendieron las alarmas en Santiago y en la autopista 6 de Noviembre, Santo Domingo Oeste.

El balance preliminar deja una persona herida, cuantiosos daños materiales y escenas que estuvieron a punto de terminar en tragedia.

Santiago: el peligro rondó dos veces la Joaquín Balaguer

La autopista Joaquín Balaguer, en la provincia Santiago, fue escenario de dos accidentes en pocas horas, evidenciando el riesgo constante que representa la circulación de vehículos de gran tamaño.

El más reciente ocurrió en horas de la mañana, en el cruce de Quinigua, cuando un camión tipo trompo perdió el control de manera repentina. En medio del impacto, el tanque del vehículo se desprendió violentamente y fue a caer sobre una motocicleta que transitaba por la vía, reduciéndola a chatarra. Milagrosamente, el conductor del motor logró apartarse a tiempo y salió ileso, evitando lo que pudo haber sido una tragedia mayor.

Te puede interesar Accidente en Santiago deja al menos un herido y una estación de gasolina destruida

Horas antes, cerca de las 12:10 de la madrugada, otro suceso estremeció la misma autopista, esta vez en una estación de combustible Shell. Un camión embistió una yipeta en un choque que quedó captado por cámaras de seguridad. El impacto dejó una persona herida y provocó daños considerables en el lugar. El lesionado fue auxiliado por unidades de emergencia y trasladado de urgencia a un centro de salud.

En ambos casos, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y organismos de socorro acudieron rápidamente para asistir a los afectados y realizar los levantamientos correspondientes.

Autopista 6 de Noviembre: caos en el peaje

La mañana de este jueves también estuvo marcada por el caos vehicular en las inmediaciones del peaje de la autopista 6 de Noviembre, donde un camión y una patana colisionaron y terminaron volcados sobre la vía.

El aparatoso accidente provocó un fuerte entaponamiento que paralizó el tránsito durante varios minutos, generando tensión entre los conductores.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas de estos hechos que volvieron a poner en evidencia la alta peligrosidad del tránsito pesado en las principales autopistas del país.