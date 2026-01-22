El COE reporta un fallecido y seis accidentes de tránsito durante operativo altagraciano

Vista aérea de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey. ( ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que durante la ejecución del Plan Operativo Altagraciano Conciencia por la Vida 2026 se registraron seis accidentes de tránsito, con un saldo de una persona fallecida.

Según el boletín consolidado correspondiente al período entre las 2:00 de la tarde del 20 de enero y las 6:00 de la tarde del 21 de enero de 2026, un total de 13 personas resultaron afectadas por accidentes de tránsito.

De acuerdo con el reporte oficial, los accidentes involucraron dos motocicletas, un carro, un autobús, una yipeta y un peatón.

Extraviados

El informe también detalla que un total de 20 niños, niñas, adolescentes y adultos mayores fueron localizados luego de haberse extraviados. Posteriormente estos fueron entregados a sus padres o familiares.

Indicó que, del total de extraviados, 11 eran menores de edad y tres adultos mayores.

Conductores sin casco

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realizó un total de 1,335 fiscalizaciones donde se destacan 414 conductores de motocicletas por transitar sin casco protector, fueron retenidos 19 vehículos livianos y 122 motocicletas por violaciones a la Ley de Tránsito 63-17.

Asistencias viales

Durante el referido periodo fueron ofrecidas 3,995 asistencias viales al público. En ese orden, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizó 532 asistencias viales, las cuales consistieron en seguridad ciudadana, rescates, asistencias médicas, cambios de gomas, suministros de combustibles, remolques y asistencias mecánicas, entre otras actividades en autopistas, calles y avenidas.

En tanto que la Digesett ofreció 3,463 asistencias viales.

Prudencia

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en coordinación con las instituciones que lo integran y la Gobernación de La Altagracia, inició el pasado martes 20 de enero el Operativo Altagraciano 2026, con el despliegue de más de 9 mil colaboradores y voluntarios.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, informó que el operativo abarcó desde el puente Juan Carlos, en la avenida Las Américas, Santo Domingo, hasta la Basílica de Higüey, provincia La Altagracia, incluyendo los tramos carreteros que unen las provincias del Este del país.