Denuncian que mina en Nigua donde murió trabajador operaba sin permisos

Portón de acceso la antigua mina Milito, en el municipio San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal, permanece cerrado tras el deslizamiento de tierra donde falleció Eloy Peña, de 52 años. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

La muerte de Eloy Peña, de 52 años, sepultado por un derrumbe mientras operaba una retroexcavadora en una mina de materiales, en el municipio San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal, ha reavivado las denuncias sobre la falta de controles y permisos en operaciones mineras de la zona, según afirmó Ángel Brea, exdirector provincial del Ministerio de Medio Ambiente.

Brea explicó a Diario Libre que la mina conocida como "antigua mina Milito", donde ocurrió el accidente, no cuenta con los permisos ambientales requeridos y que incidentes similares se han repetido en distintas explotaciones del área. A su juicio, existe un "descuido generalizado" en la supervisión de la minería no metálica.

"En este caso, esas operaciones se estaban haciendo sin contar con los permisos requeridos por el Ministerio de Medio Ambiente, como hay otros. Que no sé cómo esa mina estaba operando bajo esas condiciones", afirmó Brea, quien señaló además una reducción de al menos un 10% de la cobertura boscosa en la zona y ocupaciones reiteradas de áreas previamente recuperadas por las autoridades.

El exfuncionario, aseguró que la falta de regulación permite que cualquier persona utilice maquinaria pesada sin controles mínimos, lo que representa un riesgo tanto para los trabajadores como para el entorno.

De su lado, Alexandra Morban de Peña, esposa del hoy occiso, denunció que en la mina no existían condiciones mínimas de seguridad: sin casco, sin botas, sin seguro médico y sin personal que alertara sobre posibles deslizamientos. "Eso se pudo evitar", expresó.

Trabajador niega irregularidades

Sin embargo, Remy Rufino, quien se desempeña como cajero de la mina, negó que existan irregularidades y aseguró que la operación cuenta con permisos y se aplican medidas de seguridad para los empleados.

Indicó que los trabajadores utilizan casco, botas, jeans y chalecos reflectores y radios de comunicación, y que existe un jefe de patio encargado de supervisar el cumplimiento de las normas. Afirmó que el derrumbe ocurrió de forma inesperada y que, aunque el camionero logró escapar, Eloy Peña no tuvo tiempo suficiente para salir.

"Al señor Eloy no le dio tiempo, al no esperarse el derrumbe, se volteó la retro y se desprendió la cabina que es donde se encuentra el operador. Lo reglamentario es quedarse dentro de la retro, pero al sorprenderlo, él quiso salir corriendo, escapar del derrumbe, y lamentablemente no le dio tiempo", explicó Rufino, quien aseguró que los propietarios han mantenido comunicación con el hermano y unos sobrinos del fallecido.

Añadió que se trata del primer accidente fatal registrado desde que la mina opera bajo la actual administración, hace aproximadamente un año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/whatsapp-image-2026-01-23-at-114846-am-0524443c.jpeg Alexandra Morban de Peña, esposa de Eloy Peña, expresa su dolor tras la muerte del operador sepultado en el derrumbe de la mina en Nigua, San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Otros casos

No es la primera vez que un derrumbe en una mina de la zona termina en tragedia. El pasado 2 de diciembre de 2019, se reportó el colapso de una mina de caliche en el municipio, donde dos trabajadores perdieron la vida tras quedar sepultados, de acuerdo con una nota de este medio.

En ese hecho, uno de los hombres operaba una retroexcavadora y el otro se encontraba en las inmediaciones cuando ambos fueron sorprendidos por el derrumbe. Las víctimas, de 23 y 26 años, fueron rescatadas de los escombros, pero el Ministerio de Salud Pública las declaró fallecidas poco después, tras agotar el protocolo correspondiente.

Antonio Arias, amigo de Eloy y operador de una zaranda en una mina ubicada en las proximidades del puente de Boca de Nigua, en el referido municipio, aseguró que en el área donde labora no se han registrado incidentes graves, pese a la presencia de deslizamientos de tierra.

"Ahora mismo, en la mina en la que estoy no ha pasado nada. Sí hay deslizamientos de tierra, pero no ha ocurrido nada grave", afirmó.

Una vida sepultada

Eloy Peña, de 52 años, trabajaba en la mina desde hacía varios meses, pero tenía años de experiencia en el oficio, según sus allegados. Había aceptado el empleo con la intención de terminar la casa que construía junto a su esposa, Alexandra Morban de Peña, quien le pedía con insistencia que dejara ese trabajo.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana del jueves, mientras realizaba labores de extracción de arena. Permaneció sepultado durante más de 12 horas y su cuerpo fue recuperado en la madrugada del viernes.

Compañeros y familiares lo describen como un hombre trabajador, solidario y alegre.

Sin respuestas del propietario de la mina

Personal del Ministerio de Trabajo acudió la mañana de este viernes a la mina para realizar un levantamiento e iniciar el proceso de determinación de responsabilidades, pero no pudo ingresar, debido a que el lugar se encontraba cerrado.

Asimismo, al cierre de esta nota, Diario Libre intentaba comunicarse con el propietario de la mina, identificado únicamente como "Rufino´´ sin obtener respuesta.