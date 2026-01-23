Eloy Peña salió de su casa, como cada mañana, antes de que el sol terminara de levantarse. Tenía 52 años y una rutina marcada por el trabajo, el esfuerzo y una promesa repetida a su esposa: dejar la mina tan pronto terminaran la casa que construían juntos.

No imaginó que ese jueves, alrededor de las 11:00 de la mañana, su vida quedaría sepultada bajo toneladas de tierra en una mina de materiales ubicada en el municipio San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal.

A esa hora, Eloy operaba una retroexcavadora para extraer arena, cuando un alud se produjo de manera repentina.

Era nuevo en esa mina; llevaba apenas cuatro o cinco meses trabajando allí. Había aceptado el empleo para cumplir con su compromiso familiar, aunque su esposa, Alexandra Morbán de Peña, le pedía constantemente que dejara ese empleo. "No me gusta que tú trabajes ahí", le decía. Él respondía que sería solo hasta terminar la casa.

Según relatan compañeros de trabajo, el derrumbe fue tan grande que no dio tiempo a reaccionar. El camionero que se encontraba en el área logró correr y alertar, pero Eloy, tras lanzarse de la máquina e intentar huir, quedó atrapado entre los escombros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/whatsapp-image-2026-01-23-at-120038-pm-26716ee6.jpeg Lamina de materiales ubicada en el municipio San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Permaneció sepultado durante horas, hasta que su cuerpo fue localizado y recuperado en la madrugada de este viernes.

Mientras tanto, Alexandra esperaba una llamada que nadie se atrevía a hacer. Se encontraba en una ferretería comprando materiales de construcción cuando comenzó a sentir que algo andaba mal. "Nadie me decía nada", recuerda. "Después me dijeron que hubo un derrumbe en la mina".

De acuerdo con su esposa, Eloy amaba a su familia. No hacía diferencias entre los hijos de ella y los de él. Le gustaba bailar, hacer té, colar café y llegar del trabajo con una sonrisa. La llamaba "oveja" y ella lo llamaba "ovejo". "Nadie más me va a llamar así", dice Alexandra, con la voz quebrada.

Su hijastra, Yudelkis Morbán, lo confirma: "era un hombre jocoso, divertido, muy solidario, amistoso, muy querido, todos los querían".

La noche antes del derrumbe, Eloy se quedó despierto cuidándola porque ella estaba enferma. Al salir de madrugada, no quiso despertarla. Le dejó una nota de voz. Fue la última: "Oveja, te di tu besito, pero no te desperté porque estabas dormida".

Denuncia inseguridad de la mina

Alexandra denuncia que en la mina no existían condiciones mínimas de seguridad: sin casco, sin botas, sin seguro médico y sin personal que alertara sobre posibles deslizamientos. "Eso se pudo evitar", insiste. "Con una persona pendiente, quizás mi esposo estuviera vivo".

Hasta ahora, asegura, nadie de la administración ni de los propietarios de la mina se ha acercado a ofrecerle explicaciones o siquiera un pésame. "No fue un animal que se perdió. Fue una vida: mi compañero de vida".

Un hombre eficaz

Carmito Báez, operador de mina y compañero de labores de Eloy, lo recuerda como "un hombre muy trabajador, muy eficaz y humilde". Explica que en ese tipo de trabajos "uno sale a buscar el pan de cada día y uno no sabe el riesgo de cómo va a llegar a su casa".

Ignacio de Jesús Sánchez Astacio, quien conoció a Eloy durante más de 15 años y trabajó con él en varias minas, aseguró que era un trabajador experimentado, conocedor del manejo del terreno y del equipo pesado.

Explicó que las lluvias previas y la acumulación de material hacen que el suelo se agriete en capas superiores, lo que provoca que los trabajadores que se encuentran a niveles más bajos sean sorprendidos sin tiempo de escapar.

Eloy Peña murió trabajando, como vivió. "Esa cama se me va a quedar grande", repite Alexandra. "Pero le pido a Dios fortaleza, porque yo sé que él sabe lo que hace".