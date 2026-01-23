Capturan a exempleado portuario vinculado a cargamento de cocaína que fue decomisado en 2024

Agentes de la DNCD con los 918 paquetes de cocaína ocupados en el Puerto Multimodal Caucedo. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD. )

Las autoridades informaron este viernes sobre la detención de un hombre que era buscado desde el año 2024, por su presunta implicación en el decomiso de un alijo de 918 paquetes de cocaína, confiscados durante una intervención conjunta en el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica.

El apresado fue identificado como Evil Ariel Pérez Bello, exempleado de la terminal, quien fue arrestado mediante la orden judicial número 530-2025-EMES-03490 durante un operativo de búsqueda y captura en la avenida Los Próceres, próximo a la Autopista Duarte, en el Distrito Nacional.

A través de una nota de prensa, las autoridades indicaron que Pérez Bello estaría vinculado a una red de narcotráfico a la que se le incautó un cargamento de 918 paquetes de cocaína el pasado 14 de julio de 2024 en el Puerto de Caucedo, y que según manifestó el contenedor cargado de bananos sería exportado a Róterdam.

Buscan a otros implicados

El imputado fue entregado a la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo, donde se le conocerán las medidas de coerción en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/whatsapp-image-2026-01-23-at-84358-am-1665e404.jpeg Los bultos y evidencias incautadas durante el operativo. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD)

En el operativo participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, en el marco del seguimiento a prófugos por casos de narcotráfico.

El Ministerio Público y la DNCD activaron la localización de otros implicados en la red de narcotráfico internacional para arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.