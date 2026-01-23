Una joven embarazada pierde a su bebé tras ser atacada a puñaladas por su expareja en Santiago

Zenaida Muñoz (a la derecha), joven embarazada, pierde su bebé tras ser agredida con 42 puñaladas. ( FUENTE EXTERNA )

Una joven embarazada perdió a su bebé ayer, jueves, luego de recibir 42 puñaladas por parte de su expareja, en un hecho ocurrido en el sector Bella Vista, de la provincia Santiago.

La mujer fue identificada como Zenaida Muñoz, de 23 años, quien permanece en estado delicado tras recibir múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Según Amandi Muñoz, hermana de la víctima, su pariente tenía cuatro meses separada del agresor, a quien identificó como Alex Valle.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/whatsapp-image-2026-01-23-at-40254-pm-de28672f.jpeg Fotografía de archivo deAlex Valle y Zenaida Muñoz. (FUENTE EXTERNA)

Muñoz contó que, en horas de la mañana del miércoles, la joven acudió a la vivienda de su expareja para buscar un dinero con el que pretendía realizarse una sonografía, momento que el hombre aprovechó para herirla.

"Ella fue a la casa de él a buscar un dinero para una sonografía... Ella me explicó que él le daba muchas puñaladas y seguía; ella le decía que no aguantaba más", narró la entrevistada.

Violencia recurrente

Además, aseguró que su hermana era recurrentemente maltratada por Valle, al punto de haber requerido atención en un centro de salud mental.

"Él estaba acostumbrado a darle golpes, la llevó a un extremo que estaba interna en salud mental, ella se rehabilitó, luego él la sonsacó y volvieron.... La relación duró dos años, pero se dejaron hace cuatro meses, cuando ella quedó embarazada", dijo Muñoz.

De acuerdo con su versión, luego de provocarle las heridas, el atacante intentó estrangular a mujer en estado de gestación y, al creerla muerta, habría tratado de enterrar el cuerpo en la parte trasera de su vivienda.

El presunto agresor permanece prófugo, por lo que familiares de la víctima han difundido su fotografía en redes sociales con el objetivo de dar con su paradero, mientras exhortan a las autoridades a intensificar su búsqueda.