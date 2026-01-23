Yésica González, madre de la niña Brianna Genao, compartió un conmovedor video en el que recuerda a su hija, quien lleva 22 días desaparecida desde el pasado 31 de diciembre.

El audiovisual fue publicado en la red social Instagram.

El material, con una duración aproximada de 53 segundos, reúne varias imágenes de Brianna Genao, acompañadas de un mensaje cargado de dolor y esperanza.

"Aunque tus pasos no estén conmigo, mi amor te busca en el amanecer; vives en oración, en mi esperanza, y en cada latido no se rinde... Aunque el silencio duela, mi corazón te llama y espera tu regreso ", escribió González.

La publicación ha generado numerosas reacciones de solidaridad por parte de usuarios en redes sociales, quienes han compartido el contenido y enviado mensajes de apoyo a la familia, mientras continúan las labores de búsqueda y las investigaciones por parte de las autoridades competentes.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales adicionales sobre avances en el caso de desaparición de la menor de 3 años.

Salida del FBI y cooperación internacional

En el marco de la investigación, los técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) concluyeron su participación directa en la zona de búsqueda tras agotar las labores consideradas prioritarias en esa fase del proceso.

Al confirmar la información publicada por Diario Libre, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que, aunque los técnicos del FBI ya no se encuentran en el terreno, el organismo estadounidense continúa colaborando con las autoridades dominicanas en labores de análisis e inteligencia.

Además del FBI, la investigación cuenta con el apoyo de la Interpol, donde Brianna Genao Rosario figura registrada en el sistema como persona desaparecida, lo que permite ampliar el alcance de las alertas y los procesos de cooperación internacional.