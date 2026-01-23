"Estoy vivo para contarlo": la angustia y el alivio de una madre tras el derrumbe en Nigua

Fotografía de Luis Miguel Pimentel Montero en el celular de su madre, Altagracia Montero, tras sobrevivir al derrumbe en la antigua mina Milito ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Altagracia Montero no supo del derrumbe por una llamada de emergencia ni por las noticias. Se enteró cuando vio a su hijo cruzar la puerta de la casa, cubierto de polvo y con el susto aún marcado en el rostro.

Pasaban las doce del mediodía del jueves, minutos después del derrumbe ocurrido en la mina de materiales conocida como "antigua mina Milito" en el municipio San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal.

Luis Miguel Pimentel Montero, de 19 años, es el camionero que logró salir con vida del colapso que sepultó a su compañero de trabajo, Eloy Peña. Su madre no sabía que algo había ocurrido hasta que lo vio llegar. "Yo no sabía nada", cuenta. "Cuando me dijeron, en ese mismo momento él venía".

El alivio fue inmediato, pero no completo. "Me siento alegre, claro, porque mi hijo salió ileso", dice Altagracia. "Pero también me siento muy triste por el compañero de él, porque es una pérdida, es una vida".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/whatsapp-image-2026-01-23-at-114848-am-f0f337f7.jpeg Entrada a la antigua mina Milito, donde ocurrió el derrumbe en San Gregorio de Nigua. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Según la progenitora, Luis Miguel no quiso entrar en detalles. Solo le dijo una frase que su madre repite una y otra vez: "Mi mai, yo estoy vivo para contarlo". Le contó que mientras corría sentía cómo la arena venía detrás de él. Nada más. El silencio después habló por sí solo.

Según su relato, el joven no estaba montado en el camión en el momento del derrumbe. Se había bajado luego de poner su teléfono a cargar, cuando vió lo que ocurría intentó hacerle señas de advertencia a Eloy. Al regresar la vista, ya todo estaba cubierto por la tierra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/whatsapp-image-2026-01-22-at-90554-pm-8143fc49.jpeg Autoridades y organismos de socorro en la antigua mina Milito tras el derrumbe, con maquinarias pesadas en el lugar. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS)

No volverá a la mina

A pesar de su corta edad, Luis Miguel había estado expuesto a un riesgo que casi le cuesta la vida. Su madre admite que siempre ha tenido miedo de ese trabajo. "Claro que me da miedo", afirma. "Gracias a Dios, él mismo me dijo ayer que no vuelve para la mina".

Al momento en que el equipo de Diario Libre entrevistó a Altagracia Montero, Luis Miguel no se encontraba en la vivienda. Lo único seguro, dice su madre, es que volvió con vida. Y eso, para ella, lo es todo.