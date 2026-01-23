La Policía captura a dos hombres por asalto en clínica de Los Alcarrizos

Los hombres apresados por asalto en clínica en Los Alcarrizos, según la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional capturó mediante orden de arresto a dos hombres señalados como los presuntos responsables de un asalto perpetrado en las afueras de una clínica, ubicada en el municipio Los Alcarrizos, hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Los detenidos son Johan Manuel de los Santos, de 25 años, y Frailin Neftalí Valentín, alias "Esteroide", de 21.

Los dos fueron apresados por agentes del Departamento Santo Domingo Zonal Suroeste O-1.

Detalles legales y judiciales del caso

Los detenidos eran requeridos mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0003798, emitida el 16 de enero del presente año por el Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste, por la presunta violación de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, relativos a asociación de malhechores, así como de los artículos 379, 381 y 386-2, referentes a robo agravado.

Los arrestados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

