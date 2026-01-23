Tras 12 horas, recuperan cadáver de trabajador sepultado por derrumbe de mina en Nigua

Miembros de los organismos de socorro trasladan el cuerpo de Eloy Peña, de 55 años, tras el derrumbe en la mina de materiales ubicada en el municipio San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal. ( FUENTE EXTERNA )

Tras 12 horas de búsqueda, las autoridades confirmaron la localización del cuerpo sin vida de la persona que permanecía desaparecida tras el derrumbe ocurrido la mañana de ayer, jueves, en una mina de materiales ubicada en el municipio San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal.

Según informó a Diario Libre el director regional de la Defensa Civil, José Luis Cabrera, el cadáver fue recuperado aproximadamente a las 12:12 de la medianoche de este viernes.

De acuerdo con la información preliminar, el derrumbe se produjo alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando el hoy occiso, identificado como Eloy Peña, de 55 años, fue arrastrado por un deslizamiento de tierra mientras realizaba labores de extracción de material a bordo de una retroexcavadora.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/whatsapp-image-2026-01-22-at-90448-pm-5fbcae62.jpeg Maquinaria pesada utilizada por los equipos de rescate para remover los escombros tras el derrumbe en la mina de San Gregorio de Nigua. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS)

Labores incluyeron uso de maquinaria pesada

Los organismos de socorro fueron notificados a las 12:10 del mediodía. Desde ese momento, brigadas de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de Nigua, la Cruz Roja, el Sistema 9-1-1 y la Policía Nacional trabajaron de manera conjunta en las labores de búsqueda y rescate.

Cabrera explicó que las operaciones se extendieron por varias horas, utilizando maquinaria pesada para remover los escombros, hasta finalmente dar con el cuerpo de la persona reportada como desaparecida.