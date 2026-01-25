Niña de nueve años muere atropellada y su abuela fallece de un infarto al recibir la noticia

Imagen ilustrativa generada con Inteligencia Artificial que recrea el accidente en que una niña de nueve años murió atropellada por una motocicleta y su abuela falleció tras sufrir un infarto al conocer la noticia el sábado 24 de enero de 2026 en La Romana. ( CHATGPT )

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este sábado cobró la vida de la niña Ester La Flor, de nueve años, tras ser atropellada por una motocicleta. Horas después, su abuela falleció de un infarto al enterarse del suceso.

Según informaciones preliminares, el hecho tuvo lugar en la carretera principal de Guaymate, La Romana, próximo a una estación de combustible, frente a un colmado.

De acuerdo con los reportes, la niña salió de forma repentina detrás de un autobús que se encontraba bajando pasajeros, momento en que fue impactada por una motocicleta que transitaba por la vía. El conductor se dirigía hacia la provincia de El Seibo al momento de accidente.

Ester La Flor sufrió traumas severos y múltiples fracturas, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de Guaymate, donde recibió atención médica. Sin embargo, falleció a causa de la gravedad de sus lesiones, según confirmó el médico legista Benito Kelly.

La abuela muere de un infarto

Al enterarse del fallecimiento, la abuela de la menor —cuyo nombre no fue suministrado— sufrió un infarto fulminante mientras se encontraba en un centro de salud, perdiendo la vida de manera súbita.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre la condición del conductor de la motocicleta involucrada. Las autoridades se encuentran investigando el caso para determinar con exactitud las circunstancias del accidente.

El hecho ha generado profunda consternación entre familiares y residentes de la comunidad, quienes lamentan la pérdida de ambas vidas en circunstancias tan trágicas.

