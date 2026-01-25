Piloto resulta ileso tras avioneta de fumigación caer en finca de Hatillo Palma en Montecristi

El piloto, identificado como Jochy Espinal, fue auxiliado de inmediato y trasladado a un centro de salud de la zona. ( FUENTE EXTERNA )

Momentos de tensión y alarma se vivieron luego de que una avioneta utilizada para labores de fumigación agrícola se precipitara en una finca de la comunidad de Los Ríos, en el distrito municipal de Hatillo Palma, perteneciente al municipio de Villa Vásquez, Montecristi.

La aeronave, propiedad de la empresa Fumca, realizaba trabajos de fumigación ayer sábado cuando presentó una falla en el sistema de lubricación, lo que habría provocado el apagado repentino del motor y, posteriormente, su caída en el terreno agrícola.

El piloto, identificado como Jochy Espinal, fue auxiliado de inmediato y trasladado a un centro de salud de la zona, donde recibió los primeros auxilios.

Más tarde fue referido a la ciudad de Santiago para la realización de exámenes médicos de rutina, debido a dolores leves en la parte baja de la espalda.

Fuera de peligro

De acuerdo con los informes médicos, Espinal se encuentra fuera de peligro y en condición estable, lo que ha llevado tranquilidad tanto a sus familiares como a los residentes de la comunidad.

Afortunadamente, el accidente no dejó otras personas lesionadas ni causó daños a viviendas cercanas.

Las autoridades correspondientes han iniciado las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente y verificar las condiciones técnicas de la aeronave, a fin de prevenir situaciones similares en el futuro.