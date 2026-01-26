Arrestan teniente coronel del Ejército por la muerte de una mujer en el Mirador Sur

El teniente coronel del Ejército detenido es Samuel Elías Céspedes Valdez, de 43 años, por la muerte de una mujer en el sector Mirador Sur, identificada como Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, de 25. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un oficial superior del Ejército de la República Dominicana (ERD) fue apresado como presunto responsable de la muerte de una mujer el pasado domingo en el sector Mirador Sur, del Distrito Nacional.

El arrestado es el teniente coronel Samuel Elías Céspedes Valdez, de 43 años, mientras que la víctima fue identificada como Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, de 25 años, quien falleció a causa de una herida por proyectil de arma de fuego.

El informe policial detalla que Céspedes Valdez fue arrestado y puesto bajo custodia policial tras el suceso ocurrido anoche en las inmediaciones de la calle Freddy Beras Goico (antigua avenida de la Salud) y cuyo homicidio está todavía bajo investigación.

Recolección de evidencias balísticas

En el lugar del hecho, miembros de la Policía Científica recolectaron evidencias balísticas, incluyendo un casquillo y una cápsula calibre 9 milímetros, así como varios dispositivos electrónicos.

Asimismo, fue ocupada una pistola marca HS2000, calibre 9mm, con su cargador y varias cápsulas, la cual fue entregada de manera voluntaria a las autoridades.

El cadáver de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes, mientras el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales de lugar.