Derrumbe en mina de Sosúa mata a padre e hijo cuando iba a salir de trabajar

A la mina se presentaron miembros de los organismos de socorro, quienes realizaron las labores de rescate correspondientes. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre y su hijo fallecieron y una tercera persona otra resultó herida este martes tras un derrumbe registrado en una mina de materiales ubicada en el sector María La O, en la comunidad de Cangrejos, municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata.

Las víctimas quedaron atrapadas mientras laboraban.

Los occisos fueron identificados como Nicolás Domínguez, expresidente del Sindicato de Camioneros de Sosúa, y su hijo Yariel Domínguez.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido la identidad del herido.

De acuerdo con el encargado provincial de la Defensa Civil, Whascar García, los trabajadores se disponían a concluir la jornada cuando una piedra se deslizó desde el interior de la mina, impactándolos de manera directa.

García informó que la persona herida fue trasladada a un centro de salud privado, donde recibe atenciones médicas.

Al lugar se presentaron miembros de los organismos de socorro, quienes realizaron las labores de rescate correspondientes.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del suceso.