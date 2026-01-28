La carrera por salvarse: padre e hijo intentaron huir del colapso en mina de Sosúa

A la mina se presentaron miembros de los organismos de socorro, quienes realizaron las labores de rescate correspondientes. ( ARCHIVO )

Un intento angustioso por salvar sus vidas terminó en tragedia. Un padre y su hijo fallecieron la tarde de este martes tras quedar sepultados por un derrumbe en una mina de caliche ubicada en el sector María O, del municipio Sosúa, provincia Puerto Plata.

Las víctimas fueron identificadas como Nicolás Domínguez y su hijo Yariel Domínguez, quienes se encontraban realizando labores de extracción cuando una enorme piedra se desprendió de manera repentina, desatando el colapso dentro de la mina.

Testigos relataron que el derrumbe ocurrió sin previo aviso. Al percatarse del desprendimiento, los trabajadores intentaron huir del lugar en una carrera desesperada por ponerse a salvo.

Tres personas quedaron atrapadas bajo los escombros; una logró escapar con vida, pero Nicolás y Yariel no tuvieron la misma suerte y quedaron sepultados mientras intentaban ponerse a salvo.

Unidades de rescate y autoridades acudieron rápidamente al lugar y realizaron intensas labores de búsqueda entre los escombros. Sin embargo, tras varias horas de trabajo, ambos cuerpos fueron recuperados sin signos vitales, sellando una escena marcada por la desesperación y el dolor.

Este nuevo hecho enluta nuevamente al sector minero del país. Apenas el pasado 22 de enero, otro trabajador perdió la vida tras un derrumbe similar.

En esa ocasión, las autoridades confirmaron, luego de más de 12 horas de búsqueda, la localización del cuerpo sin vida de un hombre que permanecía desaparecido tras un colapso ocurrido en una mina de materiales en el municipio San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal.

La víctima fue identificada como Eloy Peña, de 55 años, quien fue arrastrado por un deslizamiento de tierra mientras operaba una retroexcavadora en labores de extracción, cuando el terreno cedió de forma abrupta.

Ambos casos vuelven a encender las alarmas sobre los riesgos constantes que enfrentan los trabajadores mineros, muchos de los cuales luchan por escapar del peligro cuando la tierra comienza a ceder... pero no siempre lo logran.