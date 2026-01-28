Cuando el sustento se vuelve mortal: tres mineros muertos en menos de dos semanas

Fotografía de archivo de Alexandra Morbán, esposa de Eloy Peña, quien perdió la vida por el derrumbe de una mina, es consolada tras la muerte de su esposo. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

En menos de dos semanas, tres hombres han perdido la vida mientras intentaban ganarse el sustento y construir una mejor forma de vivir para sus familias. Dos hechos trágicos, ocurridos con pocos días de diferencia, han dejado a varias familias en duelo.

El hecho más reciente ocurrió ayer martes, dejando a una familia completamente devastada. En cuestión de horas, una misma casa perdió a dos de sus integrantes: un padre y su hijo.

Nicolás Domínguez , expresidente del Sindicato de Camioneros de Sosúa, y su hijo Yariel Domínguez, murieron tras un derrumbe en una mina de materiales ubicada en el sector María La O, en la comunidad de Cangrejos, municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata.

Ambos quedaron atrapados mientras laboraban dentro de la mina. En el mismo hecho, otra persona resultó herida, cuya identidad no ha sido confirmada hasta el momento. Sin embargo, Nicolás y Yariel quedaron sepultados , pese a que intentaron huir al momento del desprendimiento.

El encargado provincial de la Defensa Civil, Whascar García , informó que los trabajadores se disponían a concluir la jornada cuando una piedra se deslizó desde el interior de la mina, impactándolos de manera directa y provocando el colapso.

Otra muerte y una familia con el mismo dolor

Días antes, el 22 de enero, otra familia comenzó a vivir ese mismo dolor. Eloy Peña, de 52 años, salía cada mañana de su casa con una meta muy clara: terminar de construir una vivienda junto a su esposa. Era ese sueño el que lo empujaba a seguir, aun cuando el trabajo implicaba riesgos.

Tenía apenas cuatro meses laborando en la extracción de arena. Justo cuando ocurrió el suceso, operaba una retroexcavadora cuando un alud se produjo de manera repentina.

Según su esposa, Alexandra Morbán de Peña , ella le pedía que dejara ese trabajo: "No me gusta que tú trabajes ahí", le decía.

Él siempre respondía que sería solo hasta terminar la casa.

El derrumbe fue tan grande que no le dio tiempo a reaccionar. Un camionero que se encontraba en el área logró correr y dar la alerta, pero Eloy, tras lanzarse de la máquina e intentar huir, quedó atrapado entre los escombros.

Durante 12 horas, su cuerpo permaneció sepultado. Las autoridades realizaban labores de búsqueda. Fue el 23 de enero cuando finalmente fue encontrado.

En ese hecho logró sobrevivir Luis Miguel Pimentel Montero , de 19 años, el joven camionero escapó del colapso que acabó con la vida de su compañero de trabajo.

Algo en común

Nicolás Domínguez, Yariel Domínguez y Eloy Peña compartieron un mismo destino. Perdieron la vida trabajando, luchando por el sustento de sus familias, exponiéndose a condiciones de alto riesgo en busca de un futuro mejor.