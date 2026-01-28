Ministerio de Trabajo inspecciona mina en Sosúa en que murieron padre e hijo durante derrumbe

Mina de caliche en Sosúa, Puerto Plata, donde murieron dos personas durante un derrumbe. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Trabajo inició este miércoles un proceso de inspección en la mina de caliche del sector María O, del municipio Sosúa, provincia Puerto Plata, donde fallecieron Nicolás Domínguez y su hijo Yariel Domínguez, quienes eran padre e hijo. Murieron sepultados tras un derrumbe ocurrido el martes de esta semana.

En una conversación con un equipo de Diario Libre, una fuente de la institución explicó que las autoridades buscan establecer las condiciones en que opera la explotación minera y la relación laboral de las víctimas con la empresa.

La persona entrevistada también indicó que la evaluación se encuentra en su fase inicial e incluye visitas al lugar del hecho, entrevistas con familiares y la verificación de la situación legal de la mina.

"Ahora mismo estamos en el proceso de levantamiento. Hay que verificar la relación laboral, hablar con los familiares y establecer si existe un propietario responsable de la explotación", indicó el miembro del ministerio.

Además, la fuente del organismo informó que, como parte del proceso, se determinará si la explotación cumplía con las normas de seguridad y si existían responsabilidades legales en torno al hecho, llegando a expresar que resultados de la inspección serán clave para establecer posibles sanciones y prevenir nuevos incidentes en este tipo de operaciones extractivas.

Por su parte, Nicolás Martínez, tío de Nicolás Domínguez, comentó que su pariente se ganaba la vida como camionero y que contaba con su propio vehículo y herramientas.

"Él echaba los días a lo que fuera. Terminó de trabajar y se quedó viendo la mina; después fue que bajó la piedra", dijo, al narrar cómo se enteraron del hecho al observar el movimiento de bomberos y ambulancias en la zona, hasta que la información fue confirmada.

Según el familiar, sus parientes fallecidos no eran empleados formales de la mina.

"Los vehículos eran de ellos. Ellos trabajaban y vendían el material; daban un servicio con los camiones", señaló el entrevistado.

El familiar también se refirió a las condiciones en que se realiza este tipo de trabajo, señalando la falta de medidas de seguridad.

"Aquí es muy difícil que la gente se proteja. Es sacar el material, llenar un camión y llevarlo. No se usan equipos ni uniformes de protección", afirmó.

Martínez describió a las víctimas como personas trabajadoras y apreciadas en la comunidad.

"Eran muy buena gente. Cuando tú ves que hay tanta gente en un velorio es porque la gente se ha portado bien en la vida. Eran muy trabajadores", comentó con tristeza al recordar a sus parientes.

Derrumbe

Tres el derrumbe, tres personas quedaron atrapadas bajo los escombros. Una de ellas logró escapar con vida, mientras que Nicolás Domínguez y su hijo Yariel Domínguez quedaron sepultados en el intento de abandonar el área. Las labores de rescate se extendieron por varias horas hasta que los cuerpos fueron recuperados sin vida.