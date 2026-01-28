Camión se incendia en la carretera Hato Mayor – El Seibo

El Cuerpo de Bomberos controló el incendio del camión en la carretera Hato Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

Un camión se incendió la noche del martes en plena carretera Hato Mayor – El Seibo, específicamente en el kilómetro 2, en las inmediaciones del "Taller de los Hermanos de los Santos". No se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con informaciones suministradas por el Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor, se trató de un camión marca Sterling, tipo volteo, que tenía aproximadamente 30 minutos estacionado cuando se produjo el incendio de manera repentina.

El fuego se propagó rápidamente, provocando que la cabina del vehículo resultara completamente incendiada. No obstante, la rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas se extendieran a otras áreas, logrando proteger vehículos y objetos cercanos.

Investigan incendio

Hasta el momento, las autoridades informaron que las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.

