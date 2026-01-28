×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
incendio camión Hato Mayor
incendio camión Hato Mayor

Camión se incendia en la carretera Hato Mayor – El Seibo

Las autoridades están investigando las causas del siniestro

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Camión se incendia en la carretera Hato Mayor – El Seibo
El Cuerpo de Bomberos controló el incendio del camión en la carretera Hato Mayor. (FUENTE EXTERNA)

Un camión se incendió la noche del martes en plena carretera Hato Mayor – El Seibo, específicamente en el kilómetro 2, en las inmediaciones del "Taller de los Hermanos de los Santos". No se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con informaciones suministradas por el Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor, se trató de un camión marca Sterling, tipo volteo, que tenía aproximadamente 30 minutos estacionado cuando se produjo el incendio de manera repentina.

El fuego se propagó rápidamente, provocando que la cabina del vehículo resultara completamente incendiada. No obstante, la rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas se extendieran a otras áreas, logrando proteger vehículos y objetos cercanos.

Investigan incendio

Hasta el momento, las autoridades informaron que las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.