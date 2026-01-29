Propietario de vivienda que alojaba indocumentados ataca con arma casera a agente de Migración

Migración informó el ciudadano fue arrestado y permanece bajo custodia de las autoridades correspondientes para los fines legales, mientras el caso continúa en investigación. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este jueves que un agente de la institución resultó herido tras ser atacado a tiros por Leonardo de la Rosa, propietario de una vivienda donde se alojaba extranjeros irregulares en el municipio de Bohechío, provincia San Juan. También se causó heridas cuando el arma se le atascó.

En una nota de prensa, la institución explicó que realizaba un operativo de interdicción migratoria, cuando observaron movimientos sospechosos provenientes de un solar.

Al intervenir el área, varios extranjeros se dirigieron hacia la vivienda de De la Rosa.

"Al percatarse de la presencia de las autoridades, Leonardo de la Rosa, disparó con un arma de fabricación casera contra los agentes, ocasionado heridas en el rostro a uno de ellos por el impacto de perdigones", detalló la DGM.

En ese tenor, señaló que el nombrado intentó realizar un segundo disparo, pero el arma se atascó, resultando herido el mismo en el brazo izquierdo.

Tanto el agente de migración como el agresor reciben atenciones médicas en el Hospital Regional Alejandro Cabral, en la provincia San Juan.

Investigación

Migración informó que el ciudadano fue arrestado y permanece bajo custodia de las autoridades correspondientes para los fines legales, mientras el caso continúa en investigación.