"Los disparos eran para él", dice joven que mató a hermana en San Francisco de Macorís

"Yo le tiré a él, no a mi hermana. Los disparos eran para él", expresó Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, quien es señalada como la autora del homicidio de su hermana menor, Anelsy Ceballos de Jesús, de 13 años, ocurrido la noche del miércoles en el sector Taína, del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Las declaraciones fueron ofrecidas este jueves luego de entregarse a la Dirección Regional de la Policía Nacional en La Vega, donde Valerio relató que el hecho se produjo en medio de una discusión con su cuñado, a quien acusó de maltratar de manera reiterada a la adolescente. Según su versión, el conflicto inició cuando intervino para defender a su hermana tras una agresión ocurrida delante de ella.

"Discutimos porque él golpeó a mi hermana delante de mí. Ella ya me había dicho varias veces que la había golpeado", expresó la joven, al tiempo que aseguró que vecinos también le habían comentado sobre supuestos episodios de violencia. El hombre también resultó herido y recibe atenciones médicas.

La mujer indicó que durante el altercado se produjo una pelea en la que resultó con moretones y cortes. Del hecho hay un video.

De acuerdo con su testimonio, en medio de la confrontación buscó un arma de fuego que, según explicó, había encontrado tiempo atrás en una casa abandonada. Afirmó que su intención era enfrentar a su cuñado y no hacerle daño a su hermana.

"Nunca fui a atacar a mi hermana directamente. Fui donde estaba él, y cuando ella vio que iba a disparar, entró como un escudo", aseguró.

Insistió: "Yo le tiré a él (su cuñado), no a mi hermana. Los disparos eran para él; yo nunca le tiré a ella. Los disparos no fueron hacia mi hermana, sino hacia él... pensé que iba salvar a mi hermana de un monstruo y la monstruo terminé siendo yo".

Dice estar arrepentida

Valerio de Jesús comentó que se arrepiente de lo ocurrido y manifestó que no pudo controlar la situación.

"Yo nunca quise hacerle daño a mi hermana. Yo sería incapaz de eso. Me siento arrepentida...", dijo, al tiempo que reconoció que no tiene palabras para su familia tras lo sucedido.

Sobre el arma utilizada, señaló que desconoce su paradero actual y que esta habría sido retirada del lugar.

Las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el curso de la investigación ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo que causó la muerte de la adolescente.