Una adolescente de 13 años falleció la noche del miércoles tras recibir múltiples impactos de bala en un hecho ocurrido en el sector Taína, del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte. La hermana de la menor es señalada de manera preliminar como la presunta responsable del homicidio.

Según datos iniciales ofrecidos por la Policía Nacional, la víctima fue identificada como Anelsy Ceballos de Jesús, quien murió a consecuencia de heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con datos preliminares, la presunta autora de la muerte es Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, hermana de la menor.

Investigan el hecho

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las circunstancias ni los motivos que habrían dado origen al suceso.

Al lugar acudieron miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento de la escena y la recolección de evidencias.

La institución del orden informó que fue emitida una alerta de localización contra Valerio de Jesús, por la supuesta violación de los artículos 295 y 296 del Código Penal Dominicano, relativos al homicidio.

Las autoridades llamaron a la ciudadanía a suministrar cualquier información relevante a través de los canales oficiales, mientras continúan los procedimientos correspondientes para el esclarecimiento del hecho.