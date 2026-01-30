Incautan 48,000 cigarrillos y más de RD$262,000 en allanamiento en Dajabón

Cigarrillos de contrabando y dinero en efectivo incautados durante el operativo en Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

En la madrugada de este viernes, un operativo conjunto de inteligencia y prevención irrumpió en el sector La Fe, en la provincia de Dajabón, dejando al descubierto un nuevo caso de contrabando, con la incautación de miles de cigarrillos y una suma considerable de dinero en efectivo.

Miembros de la Subdirección Regional Noroeste de Inteligencia de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), junto a agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público, realizaron un allanamiento autorizado mediante orden judicial, logrando la detención de un hombre y la incautación de mercancía y dinero presuntamente vinculados al contrabando.

El detenido

En la intervención fue apresado Leyby Emmanuel Rodríguez Jiménez, a quien se le ocuparon 48,000 unidades de cigarrillos marca Capital y RD$262,000 en efectivo, en su totalidad en billetes de dos,000 pesos, presuntamente producto de actividades ilícitas.

El operativo fue encabezado por el subdirector regional de Inteligencia, Víctor Martínez, y el encargado provincial de Dintel en Dajabón, Moreno Montero, con la presencia del representante del Ministerio Público, Daniel Estrella Fernández.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones busca cerrar el paso al contrabando, una práctica que afecta la economía nacional y alimenta otros delitos en la zona fronteriza. El detenido y lo ocupado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.