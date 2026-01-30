Ocupan 1.6 millones de cigarrillos clandestinos y detienen cuatro personas en Santiago
También fue detenido un vehículo en el que incautaron otras 40 cajas del presunto producto ilícito
La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), ocupó 1.6 millones de unidades de cigarrillos clandestinos durante un operativo realizado en el municipio Villa Bisonó, Navarrete, provincia Santiago, en el que también fueron detenidos dos vehículos utilizados para el transporte de la mercancía ilegal y cuatro personas.
La intervención se realizó en la carretera principal del sector La Estación, donde las autoridades interceptaron un camión en el que fueron ocupadas 120 cajas de cigarrillos clandestinos.
- De igual forma, fue detenido un vehículo en el que incautaron otras 40 cajas del presunto producto ilícito.
Los detenidos
Los vehículos eran conducidos por Aneudy Miguel Ulloa Jiménez y Diego Miguel Ruiz, quienes se encontraban acompañados de Radamés Ureña y Erickso Moransi, este último de nacionalidad haitiana.
Según los registros policiales, uno de los arrestados figura con antecedentes por porte ilegal de arma de fuego.
La Policía Nacional informó que tanto los detenidos como los vehículos y la mercancía ocupada serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondiente.