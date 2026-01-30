×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
cigarrillos ilegales
cigarrillos ilegales

Ocupan 1.6 millones de cigarrillos clandestinos y detienen cuatro personas en Santiago

También fue detenido un vehículo en el que incautaron otras 40 cajas del presunto producto ilícito

    Expandir imagen
    Ocupan 1.6 millones de cigarrillos clandestinos y detienen cuatro personas en Santiago
    Cajas con cigarrillos clandestinos ocupadas por agentes de la Dintel durante un operativo realizado en Villa Bisonó, Navarrete, provincia Santiago. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), ocupó 1.6 millones de unidades de cigarrillos clandestinos durante un operativo realizado en el municipio Villa Bisonó, Navarrete, provincia Santiago, en el que también fueron detenidos dos vehículos utilizados para el transporte de la mercancía ilegal y cuatro personas.

    La intervención se realizó en la carretera principal del sector La Estación, donde las autoridades interceptaron un camión en el que fueron ocupadas 120 cajas de cigarrillos clandestinos. 

    • De igual forma, fue detenido un vehículo en el que incautaron otras 40 cajas del presunto producto ilícito.
    Expandir imagen
    Infografía
    Vehículo utilizado para el transporte de cigarrillos clandestinos, junto a las cajas del producto ilícito incautadas por la Dintel en un operativo en Villa Bisonó, Navarrete. (FUENTE EXTERNA)

    Los detenidos

    Los vehículos eran conducidos por Aneudy Miguel Ulloa Jiménez y Diego Miguel Ruiz, quienes se encontraban acompañados de Radamés Ureña y Erickso Moransi, este último de nacionalidad haitiana. 

    Según los registros policiales, uno de los arrestados figura con antecedentes por porte ilegal de arma de fuego.

    La Policía Nacional informó que tanto los detenidos como los vehículos y la mercancía ocupada serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondiente.

    Leer más
    TEMAS -