Ocupan 1.6 millones de cigarrillos clandestinos y detienen cuatro personas en Santiago

Cajas con cigarrillos clandestinos ocupadas por agentes de la Dintel durante un operativo realizado en Villa Bisonó, Navarrete, provincia Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), ocupó 1.6 millones de unidades de cigarrillos clandestinos durante un operativo realizado en el municipio Villa Bisonó, Navarrete, provincia Santiago, en el que también fueron detenidos dos vehículos utilizados para el transporte de la mercancía ilegal y cuatro personas.

La intervención se realizó en la carretera principal del sector La Estación, donde las autoridades interceptaron un camión en el que fueron ocupadas 120 cajas de cigarrillos clandestinos.

De igual forma, fue detenido un vehículo en el que incautaron otras 40 cajas del presunto producto ilícito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/whatsapp-image-2026-01-30-at-105001-am-7031f2d3.jpeg Vehículo utilizado para el transporte de cigarrillos clandestinos, junto a las cajas del producto ilícito incautadas por la Dintel en un operativo en Villa Bisonó, Navarrete. (FUENTE EXTERNA)

Los detenidos

Los vehículos eran conducidos por Aneudy Miguel Ulloa Jiménez y Diego Miguel Ruiz, quienes se encontraban acompañados de Radamés Ureña y Erickso Moransi, este último de nacionalidad haitiana.

Según los registros policiales, uno de los arrestados figura con antecedentes por porte ilegal de arma de fuego.

La Policía Nacional informó que tanto los detenidos como los vehículos y la mercancía ocupada serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondiente.