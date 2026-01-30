Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocuparon dos chalecos médicos aplomados, llenos de cocaína, que pretendían ser enviados a Estados Unidos a través del Instituto Postal Dominicano (Inposdom).

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, durante un operativo de inspección agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público, con apoyo de inspectores del Inposdom, verificaban las cargas en los depósitos del correo, cuando localizaron una caja que contenía prendas de protección radiológica con varias láminas de cocaína.

La droga estaba camufladas entre las telas, envueltas en fundas plásticas, con un peso superior a los 400 gramos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/whatsapp-image-2026-01-30-at-101145-am-f8a8c6dc.jpeg Uno de los chalecos médicos aplomados ocupados por la DNCD y el Ministerio Público, en cuyo interior fueron encontradas láminas de cocaína que serían enviadas a Estados Unidos a través del Inposdom. (FUENTE EXTERNA)

De Santiago a EE. UU.

Según el comunicado, los chalecos médicos fueron enviados, supuestamente, por un individuo con residencia en la calle Juan Pablo Duarte, provincia Santiago, y la recibiría una mujer, que según el manifiesto tiene domicilio en un apartamento de la avenida Shakespeare, el Bronx, Estados Unidos.

Las autoridades profundizan las investigaciones sobre el frustrado envío, para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a los integrantes de esta red de narcotráfico internacional.