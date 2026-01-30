"Yo la amaba y no le ponía la mano": pareja de menor asesinada por su hermana en SFM da su versión

El esposo de Anelsy Ceballos de Jesús ofreció su versión de los hechos. ( DIARIO LIBRE )

La pareja de Anelsy Ceballos de Jesús, la adolescente de 13 años que falleció tras recibir varios disparos de su hermana, ofreció su versión sobre los hechos ocurridos la noche del 28 de enero en el sector Taína, de San Francisco de Macorís.

Emmanuel Núñez, de 20 años, negó haber tenido responsabilidad en el incidente y rechazó que el hecho ocurriera por su causa. Aseguró que la agresora actuó con premeditación, ya que -según dijo- realizó más disparos mientras la menor yacía en el suelo.

"Ella sabe que yo a Anelsy la amo y ella sabe que yo no le ponía la mano. Ella sí le dijo, ella misma le dijo, que la iba a matar", expresó el joven en un video que se viralizó en redes sociales.

Según explicó, el conflicto que derivó en el tiroteo inició frente a la vivienda de la madre de ambas jóvenes. La menor habría pasado el día con su hermana mayor, identificada como Ankelsy Valerio de Jesús, quien es señalada como responsable del crimen.

El hombre relató que la agresora llegó a discutir con él sin razón aparente, y notó un comportamiento extraño en ella ese día. Sostuvo que su pareja, la víctima, intervino para separarlos.

También mencionó antecedentes de conflictos entre la agresora y su madre. Indicó que era común que tuvieran discusiones y que incluso había amenazas previas.

"Sí, ella discutía a cada rato y decía que lo iba a matar", manifestó.

Aseguró que al momento del incidente intervino para desarmar a su cuñada, quien presuntamente llevaba dos cuchillos. Dijo que logró quitarle las armas y le pidió que regresara a la casa.

"Ella sale atrás de mí con los dos cuchillos... Le digo, vete para adentro. Lo que ustedes no ven..., eran ellas dos que estaban peleando", aseguró.

Narró que, tras calmar la situación momentáneamente, se dirigió al colmado del sector sin percatarse de que la joven portaba un arma de fuego. Minutos después se produjo el tiroteo.

Rompe en llanto

Con evidente dolor y lágrimas, el hombre también lamentó la pérdida de su pareja, con quien dijo mantener una relación de respeto y afecto, además de que expresó su disposición de colaborar con la justicia.

La tragedia sigue bajo investigación. La agresora se entregó a la Policía la tarde de ayer en la ciudad de La Vega, alegando que su intención era enfrentar al esposo de la víctima, no acabar con la vida de su hermana.