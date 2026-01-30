Tragedia entre hermanas en SFM destapa realidad de uniones tempranas y descomposición familiar

Captura de un video del momento en que las hermanas y la pareja sentimental de la menor peleaban y discutían, minutos antes del desenlace fatal. ( FUENTE EXTERNA )

Más allá del trágico hecho ocurrido la noche del pasado miércoles en el sector Taína, del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde una adolescente de 13 años murió a manos de su propia hermana, el caso ha dejado al descubierto una realidad de descomposición familiar y vulneración de los derechos de la niñez.

La víctima fue identificada como Anelsy Ceballos de Jesús, de 13 años, quien falleció a causa de múltiples impactos de bala. Por el hecho es señalada su hermana Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, quien se entregó ayer a la Dirección Regional de la Policía Nacional en La Vega.

En el mismo incidente resultó gravemente herido Emmanuel Núñez Batista, de 20 años, quien permanece ingresado recibiendo atenciones médicas.

Una menor viviendo en unión libre

El caso ha generado inquietud luego de que el propio Núñez Batista reconociera que mantenía una relación sentimental y convivía desde hacía aproximadamente dos años con la adolescente fallecida, cuando esta apenas tenía entre 11 o 12 años de edad.

"La perdida es de toditos, más mía porque ella siempre vivió conmigo... mira lo que ella hizo que mato a la mujer mía, la mujer que yo más amo", expresó Núñez.

Agregó que la familia de la menor tenía conocimiento de la convivencia y que, aunque en ocasiones discutían y la adolescente se iba para la casa de su madre, luego regresaba a la vivienda que compartían.

"Ellos sabían que ella tenía dos años viviendo conmigo y nunca había pasado nada. Cuando discutíamos, ella se iba para donde su mamá, pero luego regresaba", manifestó.

Lo que dice la ley

De acuerdo con la Ley No. 1-21, en la República Dominicana queda prohibido el matrimonio entre personas menores de 18 años sin excepción alguna.

"Las personas menores de dieciocho años no podrán contraer matrimonio en ninguna circunstancia", establece la normativa.

Asimismo, la legislación indica que solo pueden contraer matrimonio quienes hayan cumplido los 18 años y cuenten con capacidad legal.

No obstante, persiste el desafío de las uniones tempranas no formales, como la convivencia o "vivir en unión libre".

Alegatos de maltrato

Según declaraciones ofrecidas por Ankelsy Valerio, acusada del homicidio, entre ella y el joven existían discusiones previas debido al supuesto maltrato que este ejercía contra su hermana.

La joven aseguró que vecinos del sector también le habían comentado sobre situaciones de violencia contra la adolescente y que, al momento del hecho, su hermana intentó intervenir colocándose como "escudo", sin que, según dijo, tuviera intención de causarle daño a su familiar.

Hasta el momento, el caso se encuentra bajo investigación de las autoridades para determinar las circunstancias y los motivos que desencadenaron el homicidio.