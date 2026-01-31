×
Policía
Policía

Entregan a la Policía joven señalado por muerte de otro en Sabana Perdida

Brandol Castillo Nina, de 19 años, falleció supuestamente tras ser atacado con una tabla con clavos

    Entregan a la Policía joven señalado por muerte de otro en Sabana Perdida
    La Policía Nacional informó este sábado que se entregó de forma voluntaria John Keli Buret de la Cruz, de 18 años (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este sábado que se entregó de forma voluntaria John Keli Buret de la Cruz, de 18 años, señalado como presunto autor del ataque que provocó la muerte de otro joven, hecho ocurrido en el sector Brisa de los Palmares, Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte.

    De la Cruz es señalado por la muerte de Brandol Castillo Nina, de 19 años, presuntamente ocasionada con una tabla cubierta de clavos, en un hecho ocurrido el pasado 20 de enero.

    La entrega se produjo en la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, ubicada en el Palacio de la institución, a través de la Fundación Familiar Apellido Buret, en compañía de varios familiares del imputado. 

    El hecho 

    • De acuerdo con el informe preliminar, la víctima fue atacada de manera sorpresiva con un objeto contundente, sufriendo múltiples heridas de gravedad. Brandol Castillo falleció días después, mientras permanecía ingresado en un centro de salud, a causa de las lesiones recibidas.

    Las autoridades informaron que, tras su entrega voluntaria, John Keli Buret de la Cruz fue puesto bajo custodia policial y será remitido al Ministerio Público para los fines legales correspondientes, conforme al debido proceso.

