Policía Nacional realiza operativo antidrogas en Villa Los Almácigos

La intervención se llevó a cabo en una zona señalada como punto de venta de drogas, donde fue ocupada un arma de fuego y detenidos dos hombres ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional realizó este sábado un operativo en el municipio de Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, con el objetivo de intervenir una zona señalada como punto de venta y distribución de drogas, próxima a la cañada Los Almácigos.

El operativo fue encabezado por el teniente coronel Víctor Martínez Peralta, subdirector regional noroeste de Inteligencia, junto con el encargado provincial de la División de Inteligencia (Dintel) en Santiago Rodríguez, sargento Víctor Cuevas Sánchez, con el respaldo de miembros de la Policía Preventiva.

De acuerdo con el reporte, pasadas las 10:00 de la mañana, los agentes se presentaron en la calle Ramón Matías Mella para ejecutar la intervención. Al notar la presencia policial, las personas que se encontraban en el lugar emprendieron la huida, dejando atrás un refugio improvisado y un arma de fuego abandonada en el suelo.

Incautan arma

Se trata de un revólver marca Smith & Wesson, calibre .38, color negro, con dos cápsulas en su interior.

Según informaron las autoridades, en los alrededores del lugar fueron detenidos dos hombres, a quienes no se les ocupó ningún objeto comprometedor; no obstante, fueron conducidos a la dotación policial correspondiente para fines de investigación.

Las autoridades indicaron que el arma ocupada y los detenidos permanecen bajo custodia para los procedimientos legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones.