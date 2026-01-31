×
Feminicidio
Feminicidio

Hombre mata a su expareja y luego se quita la vida en San Pedro de Macorís

El hombre fue encontrado sin vida, colgado de un árbol

    Expandir imagen
    Hombre mata a su expareja y luego se quita la vida en San Pedro de Macorís

    Una feminicidio- suicidio se registró la mañana de este sábado en el municipio de Consuelo, provincia San Pedro de Macorís, luego de que un hombre le quitara la vida a su expareja sentimental y luego acabara con la suya. 

    La mujer fue identificada como Silvia Pérez, quien falleció a causa de estrangulamiento, presuntamente a manos de su expareja, Darío Reyes Nieves.

    Tras ultimar a su expareja, Reyes Nieves emprendió la huida y posteriormente fue encontrado sin vida, colgado de un árbol en el barrio Aviación de la referida localidad.

    El suceso ha consternado a la comunidad, ya que la mujer era conocida por ser una persona trabajadora y de buena conducta.

    Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para esclarecer con precisión las circunstancias que rodearon esta tragedia.

