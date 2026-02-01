Buscan a cuatro "peligrosos prófugos" vinculados a secuestros y homicidios

Imagen de archivo de la sede de la Policía Nacional en la calle Leopoldo Navarro, Distrito Nacional, Gascue, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE )

Cuatro hombres considerados de "alta peligrosidad" y vinculados a secuestros y a homicidios por encargos están siendo buscados por varios departamentos de la Policía Nacional, informó a la ciudadanía esa institución.

Entre estos prófugos de la justicia que son perseguidos y los que, según la uniformada, están fuertemente armados, figuran Leonel Eliezer Tejeda Reynoso, Gerard Rocha, alias "El Patrón" o "Chapito", y Elis Ismael Reynoso Almonte (Cobrita).

Un cuarto aparece en la imagen difundida por la Policía con el mismo nombre de Leonel Eliezer Tejeda Reynoso, aunque ambos tienen facciones muy diferentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/whatsapp-image-2026-02-01-at-123739-pm-9e51c045.jpeg Los cuatro prófugos que la Policía busca y que califica como de alta peligrosidad (FUENTE EXTERNA)

"Aunque actúan de manera independiente, todos se dedican a actividades criminales de gran impacto social", dice la Policía Nacional en una comunicación de prensa.

Además del secuestro y sicariato, el informe policial afirma que también se dedican a la extorsión.

No descansará hasta su localización

La Policía Nacional reiteró que no descansará en la localización y captura de estos prófugos, manteniendo operativos estratégicos y labores de inteligencia desplegados en distintos puntos del territorio nacional.

Asimismo, exhorta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que permita su ubicación, la cual puede ser suministrada de manera confidencial a través del número 809-613-1368, disponible también vía WhatsApp.