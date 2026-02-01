Buscan a cuatro "peligrosos prófugos" vinculados a secuestros y homicidios
La Policía Nacional alerta que los cuatro individuos están fuertemente armados
Cuatro hombres considerados de "alta peligrosidad" y vinculados a secuestros y a homicidios por encargos están siendo buscados por varios departamentos de la Policía Nacional, informó a la ciudadanía esa institución.
Entre estos prófugos de la justicia que son perseguidos y los que, según la uniformada, están fuertemente armados, figuran Leonel Eliezer Tejeda Reynoso, Gerard Rocha, alias "El Patrón" o "Chapito", y Elis Ismael Reynoso Almonte (Cobrita).
Un cuarto aparece en la imagen difundida por la Policía con el mismo nombre de Leonel Eliezer Tejeda Reynoso, aunque ambos tienen facciones muy diferentes.
- "Aunque actúan de manera independiente, todos se dedican a actividades criminales de gran impacto social", dice la Policía Nacional en una comunicación de prensa.
Además del secuestro y sicariato, el informe policial afirma que también se dedican a la extorsión.
No descansará hasta su localización
La Policía Nacional reiteró que no descansará en la localización y captura de estos prófugos, manteniendo operativos estratégicos y labores de inteligencia desplegados en distintos puntos del territorio nacional.
Asimismo, exhorta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que permita su ubicación, la cual puede ser suministrada de manera confidencial a través del número 809-613-1368, disponible también vía WhatsApp.