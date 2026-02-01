Al menos tres personas fallecieron y otras cuatro resultaron heridas la mañana de este martes en un accidente de tránsito ocurrido en la Circunvalación de Baní, cuando un carro Hyundai blanco y una yipeta chocaron de frente, según informaron testigos.

De acuerdo con versiones preliminares, entre las víctimas mortales figuran un joven de aproximadamente 18 años y dos hombres cuyas edades oscilaban entre los 40 y los 80 años. Hasta el momento, ninguna de las personas fallecidas ha sido identificada oficialmente.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital de Baní, donde reciben atenciones médicas. En el lugar del accidente se espera la llegada del médico legista para el levantamiento de los cuerpos.

Taponamiento en el sur

El siniestro provocó un extenso taponamiento en la carretera que conecta con la región sur del país, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes y trabajan en la viabilidad del tránsito.