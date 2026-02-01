Tres muertos y seis heridos, incluida una niña de tres años, por choque múltiple en Baní

Lugar del accidente en la circunvalación de Baní, provincia Peravia. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

Tres personas perdieron la vida y otras seis resultaron heridas, incluida una niña de tres años, este domingo en en la circunvalación de Baní, al colisionar un carro y una yipeta próximo a la localidad de Ojo de Agua en Paya.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jorge Mateo, de 73 años; Huáscar Almonte, de 49, y Wilmin Acencio Almonte, de 18 años.

Los heridos fueron identificados como Claudia Mateo Amancio, de 48 años; Carlos Augusto Féliz, de 30; Eugenia Amancio Ogando, de 72; Juan de Jesús Rodríguez, de 61; Enmanuel Soto Abreu, de 17 años, así como una niña de tres años, cuyo nombre se omite por razones legales.

Cuatro de los lesionados reciben atenciones médicas en el hospital Nuestra Señora de Regla, en Baní, donde, según los médicos que les asisten, se encuentran en condiciones estables dentro de su gravedad.

El adolescente Enmanuel Soto Abreu permanece ingresado en el centro médico IRME, de Baní, con tres fracturas en una pierna y golpes en el tórax. Mientras tanto, la niña de tres años presenta traumatismos craneales y fractura de columna, por lo que fue trasladada al hospital infantil Robert Reid Cabral, en Santo Domingo.

Te puede interesar Las muertes y los heridos por accidentes de tránsito se redujeron en el año 2025

Causa del accidente

De acuerdo con testigos, el accidente se produjo cuando un vehículo Hyundai Sonata, color gris, impactó inicialmente a otro automóvil en el que viajaban varios extranjeros, quienes resultaron ilesos, y posteriormente colisionó con una yipeta Toyota, blanca.

En el Hyundai Sonata viajaban tres personas: el conductor Huáscar Almonte, de 49 años, quien falleció en el lugar; su sobrino Wilmin Atención Almonte, de 18 años, también fallecido, y Enmanuel Soto Abreu, de 17 años, quien resultó herido. En la yipeta Toyota murió Jorge Mateo, de 73 años.

Según versiones de testigos, el conductor del carro se desplazaba desde Santo Domingo hacia Salinas y, al realizar un rebase temerario, impactó varios vehículos, siendo la yipeta la más afectada.

Personas cercanas al conductor indicaron que este se habría acostado alrededor de las 3:00 de la madrugada y se dirigía a celebrar un cumpleaños en Salinas.

La Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Policía Nacional investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Usuarios frecuentes de la vía denunciaron el mal diseño de la Circunvalación de Baní, la cual cuenta con solo dos carriles, excepto en los puentes, donde se amplía a cuatro (dos de ida y dos de vuelta), generando luego un efecto de "embudo" al reducirse nuevamente.

A menos de 15 metros del lugar del accidente aún permanecen restos de vehículos de otro choque ocurrido el 30 de noviembre del año pasado, que dejó una persona fallecida, hecho recordado por una cruz tipo lápida colocada en el área.

Residentes de Baní aseguraron que los accidentes en esta vía son frecuentes, atribuyéndolos a la alta velocidad de los conductores y al "deficiente" diseño vial.