Apresan en Elías Piña a un haitiano señalado por muerte de mujeres en Haití

Imagen ilustrativa de una persona detenida por las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Defensa informó que miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) apresaron el pasado 27 de enero a un nacional haitiano, señalado por su presunta vinculación a hechos criminales ocurridos en territorio haitiano, en las inmediaciones del río Macasías, en la provincia Elías Piña.

El detenido fue identificado como Chin Laduse, quien fue localizado oculto entre matorrales a orillas del referido río, acompañado de un menor de edad, también haitiano, a quien señaló como su hijo.

De acuerdo con el comunicado de la institución, el propio extranjero manifestó a los miembros de la patrulla actuante, que se mantenía oculto por temor a represalias, debido a que en su país de origen es señalado por su presunta vinculación con hechos criminales relacionados con la muerte de varias mujeres, cuyos cuerpos habrían sido encontrados decapitados en el cauce del río Macasías.

Asimismo, indicó que, como consecuencia de dichas acusaciones, una turba habría incendiado su vivienda en Haití, señala el comunicado oficial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/whatsapp-image-2026-02-02-at-113939-am-0a33d514.jpeg

Tras el arresto, ambos extranjeros fueron trasladados bajo custodia militar a la Fortaleza La Estrelleta del ERD, donde fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM) para fines de registro biométrico y los procedimientos correspondientes, previo a su entrega a la Policía Nacional de Haití (PNH).

Te puede interesar Hallan siete cuerpos mutilados en la capital de Guerrero en México

Sobre los cuerpos encontrados

Sobre los cuerpos encontrados mutilados, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, indicó que dos de ellos fueron hallados en el lado haitiano y uno en territorio dominicano.

Explicó que los casos ocurrieron el 29 de noviembre de 2025, así como el 3 y el 17 de enero de 2026. Asimismo, informó que las autoridades dominicanas y haitianas trabajan de manera conjunta en la investigación.