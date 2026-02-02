Fallece adolescente de 14 años tras recibir descarga eléctrica en Higüey

Un celular conectado a un tomacorriente. ( FUENTE EXTERNA )

Una menor de 14 años de edad falleció luego de recibir una descarga eléctrica en un hecho ocurrido en el sector La Otra Banda, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.

La Subdirección Regional de Investigaciones de la Policía Nacional, adscritos a la División de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Homicidios), acudieron al Hospital Nuestra Señora de La Altagracia tras ser notificados del fallecimiento de la adolescente a causa de electrocución.

La menor, residía en el sector La Otra Banda.

De acuerdo con la médico legista actuante causa de muerte fue una descarga eléctrica.

Versión de los familiares

Según relatos de familiares la adolescente se encontraba sentada en una silla de metal, utilizando su teléfono celular conectado a la corriente eléctrica.

Tras una interrupción del servicio eléctrico y su posterior restablecimiento, supuestamente, la silla habría hecho contacto con un tomacorriente, provocando la descarga.

La menor fue trasladada al centro de salud por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Al lugar se presentaron autoridades policiales, un fiscal y la médico legista Ruth Almanzar, junto a técnicos de la Policía Científica, quienes realizaron los procedimientos correspondientes.

El cuerpo fue entregado a los familiares tras el proceso legal de rigor.