Muere joven que permaneció varios días en estado delicado tras chocar con una vaca en El Seibo

Una persona permanece en la calle junto a una motocicleta tras producirse un accidente de tránsito. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven falleció el domingo luego de permanecer varios días en estado delicado, tras sufrir un accidente de tránsito al chocar la motocicleta que conducía con una vaca, en un hecho ocurrido el pasado 22 de enero en la carretera Cruce de Pavón, provincia El Seibo.

La víctima fue identificada como Randy Mejía Rijo, de 23 años de edad, quien permanecía ingresado en un centro de salud de la región desde el momento del accidente, debido a la gravedad de las heridas sufridas.

El deceso fue dado a conocer por sus familiares a través de las redes sociales, generando muestras de pesar y solidaridad entre amigos, allegados y comunitarios.

Consternación

El trágico suceso ha causado consternación entre quienes conocían al joven, a quien describieron como una persona de buen comportamiento.

Este hecho vuelve a poner en evidencia la problemática de los accidentes de tránsito provocados por animales sueltos en las carreteras de la zona, una situación que continúa cobrando vidas. Ante esto, ciudadanos hacen un llamado a las autoridades competentes para que tomen medidas urgentes y refuercen la vigilancia, a fin de prevenir nuevas tragedias.