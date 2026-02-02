Tres mujeres asesinadas en Haití en zona fronteriza; un cuerpo aparece en República Dominicana

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que solo uno de los cuerpos fue hallado en territorio dominicano. ( ARCHIVO )

La Policía Nacional confirmó este lunes que tres mujeres de nacionalidad haitiana fueron asesinadas en hechos ocurridos en Haití, y que sus cuerpos fueron localizados en el río Caña, una zona fronteriza que divide a Haití y la República Dominicana, en la provincia de Elías Piña.

Según informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, solo uno de los cuerpos fue encontrado en territorio dominicano, específicamente en Elías Piña, mientras que los otros dos fueron localizados del lado haitiano del río.

Los hallazgos corresponden a hechos registrados los días 29 de noviembre del 2025, 3 y 17 de enero de este año, lo que indica que se trata de casos separados, pero ocurridos en un mismo contexto fronterizo.

Violencia extrema y patrón común

Según explicó Pesqueira, los cuerpos presentaban signos de violencia extrema, incluyendo decapitación.

De manera preliminar, las pesquisas indican que las mujeres habrían sido contactadas a través de redes sociales, donde se les ofrecían supuestos viajes ilegales a otros países.