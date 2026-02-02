Hombre muere ahogado tras ser arrastrado por la corriente del río Chavón en Higüey

Identifian como Gilbener St. Preux, de 50 años de edad, el hombre que murió luego de ser arrastrado por la corriente del río Chavón en Higüey, provincia La Altagracia ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de nacionalidad haitiana falleció por ahogamiento la tarde del sábado 1 de febrero, luego de ser arrastrado por la fuerte corriente del río Chavón, en un hecho ocurrido en el sector Santa Cruz de Gato, de esta ciudad de Higüey, provincia La Altagracia.

De acuerdo con informaciones oficiales , el levantamiento del cadáver se realizó alrededor de las 3:30 de la tarde, luego de que las autoridades fueran notificadas del caso, es decir, sobre la presencia de una persona sin vida en las orillas del referido río.

Al lugar se presentaron miembros de la Subdirección Regional de Investigaciones de la Policía Nacional en La Altagracia, adscritos a la División de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Homicidios), junto a agentes de la Policía Científica, el fiscal actuante y la médico legista.

La víctima fue identificada como Gilbener St. Preux, de 50 años de edad, residente en el batey Santoní, provincia La Romana.

Entrega a los familiares

La causa de muerte fue certificada como asfixia por inmersión.

Según el testimonio de una fuente, el fallecido intentaba cruzar el río montado en un caballo cuando fue sorprendido por la crecida y las fuertes corrientes del afluente, que lo arrastraron sin que pudiera recibir ayuda.

Minutos después, el cuerpo fue localizado a unos 150 metros aproximadamente del punto donde ocurrió el incidente.

Posteriormente, el cadáver fue entregado a los familiares para los fines correspondientes.