La Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia Duarte impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Ankelsi Valerio de Jesús, acusada de causar la muerte a tiros de su hermana menor, de 13 años, durante un hecho ocurrido en el sector Taína del municipio San Francisco de Macorís.

El abogado defensor, Freddy Faña, explicó que durante el conocimiento de la solicitud de medida de coerción salió a relucir que la menor fallecida habría recibido un solo impacto de bala, y no varios como se había informado inicialmente.

Asimismo, aseguró que Valerio de Jesús, de 22 años, resultó herida durante el incidente. Tras el suceso, la imputada se entregó de manera voluntaria a las autoridades y desde entonces permanece bajo custodia.

El suceso, ocurrido la noche del miércoles 28 de enero, quedó captado por cámaras de seguridad, donde se observa una discusión entre las dos hermanas y un joven que escaló a una pelea y terminó cuando Valerio de Jesús regresó armada y realizó varios disparos, provocando la muerte de su hermana Anelsy Ceballos de Jesús y dejando herido a un joven.

El fiscal Engels Polanco informó que la medida deberá ser cumplida en la Fortaleza Juana Núñez en el municipio Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

Un herido durante el hecho

En el hecho resultó gravemente herido Enmanuel Núñez Batista, de 20 años, quien era la pareja de la menor. La Policía Nacional recolectó en la escena varios casquillos calibre 9 milímetros y tres armas blancas, que forman parte de la investigación.