El 9-1-1 garantiza continuidad del servicio a nivel nacional tras conato de incendio en su sede

Ambulancias del Sistema 9-1-1 permanecen en las afueras de la sede de la Zona Metropolitana, donde un conato de incendio obligó a la evacuación preventiva del personal durante la madrugada de este martes. ( FUENTE EXTERNA )

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 informó que mantiene la continuidad de sus servicios a nivel nacional, luego de que un conato de incendio afectara la sede de la Zona Metropolitana durante la madrugada de este martes.

De acuerdo con un comunicado de la institución, una alerta automática del sistema contra incendios fue activada en el área de despacho, lo que permitió la inmediata aplicación de los protocolos de seguridad, incluyendo la evacuación total del personal y la detención temporal de las operaciones en dicha sede.

Seis personas afectadas

El Cuerpo de Bomberos acudió de manera oportuna y logró controlar y sofocar el fuego en corto tiempo. Como medida preventiva, seis personas fueron trasladadas por inhalación de humo, todas fuera de peligro.

El director ejecutivo del Sistema 9-1-1, coronel Randolfo Rijo, explicó que, conforme al plan de contingencia institucional, las operaciones de recepción y despacho de emergencias fueron trasladadas de inmediato a la sede de Santiago, garantizando la atención continua de las llamadas de emergencia en todo el país.

La sede de la Zona Metropolitana ofrecía cobertura desde Baní hasta Punta Cana, mientras que el resto del territorio nacional ya era atendido desde la región Norte. En ese sentido, el Sistema 9-1-1 indicó que trabaja de forma coordinada con las empresas telefónicas para completar el desvío total de las llamadas hacia la sede de Santiago, como parte del protocolo técnico de estabilización.

Las autoridades aseguraron que la situación se encuentra totalmente controlada y que no existe riesgo alguno para el personal ni para las instalaciones.