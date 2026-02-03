Comerciante es asesinado en Tenares; dictan prisión preventiva a presunto responsable

El comerciante Orgidio Antonio Núñez Mata fue ultimado a puñaladas la madrugada del 17 de enero de 2026, en el distrito municipal Blanco Arriba, del municipio Tenares, provincia Hermanas Mirabal, hecho por el cual un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva al presunto responsable.

El cuerpo de la víctima fue encontrado alrededor de las 9:00 de la mañana en la habitación que daba acceso al colmado de su propiedad, con múltiples heridas de arma blanca en el tórax y trauma craneal.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, Jeilyn García Burgos, alias "El Pare", señalado como el presunto responsable de la muerte de Núñez Mata, fue puesto a disposición de la justicia el 22 de enero junto con un adolescente que lo acompañaba durante el hecho y deberá cumplir la medida en el Centro de Privación de Libertad Juana Núñez, en el municipio de Salcedo.

El hecho

Las investigaciones, apoyadas en cámaras de seguridad, establecen que García Burgos llegó al lugar cerca de las 2:10 de la madrugada en una motocicleta, acompañado del adolescente, y que ambos abandonaron la escena horas después con una mochila.

En el lugar del crimen fue encontrado un punzón de aproximadamente 12 pulgadas, junto a una empuñadura de tela blanca ensangrentada, presuntamente utilizada para cometer el hecho.

Te puede interesar Policía apresa a dos hombres acusados de extorsión a comerciantes en Bonao

Posteriormente, los implicados habrían intentado ocultarse en la vivienda de un amigo en Villa Progreso, Veragua, municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, donde presuntamente admitieron el crimen y le regalaron una botella de whisky y un celular sustraídos de la escena; sin embargo, la madre del joven no les permitió permanecer en la residencia, según el comunicado del órgano persecutor.

Asimismo, indica que "los involucrados hicieron un largo recorrido a bordo de una motocicleta que habían sustraído a otro amigo suyo, el cual se percató al día siguiente que su motor lo habían utilizado para desplazarse hacia el colmado y lo entregó a la Policía para fines de investigación".

La labor de seguimiento de cámaras y la localización del celular de la víctima permitieron a las autoridades identificar la ruta de huída y vincular a los imputados. En la audiencia de medidas de coerción, el Ministerio Público presentó pruebas materiales, testimoniales y audiovisuales que sustentan la acusación.

El comunicado señala que la investigación contra el adolescente fue declinada al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya audiencia está fijada para este martes 3 de febrero.