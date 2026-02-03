Revelan causa del conato de incendio en sede del Sistema 9-1-1; descartan daños estructurales

La sede del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, afectada por un incendio la madrugada de este martes. ( DANIA ACEVEDO/ DIARIO LIBRE )

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 informó que el edificio donde se produjo el incendio la madrugada de este martes no presenta afectaciones estructurales, conforme a la evaluación realizada por técnicos de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).

De acuerdo con las valoraciones técnicas, la edificación se encuentra estructuralmente segura, "sin riesgo de colapso ni compromiso en sus elementos principales".

Causa del incendio

Mediante una nota de prensa, el Sistema 9-1-1 indicó que el conato de incendio se originó a causa de un cortocircuito eléctrico, según el informe oficial del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

En relación con a los seis empleados trasladado de manera preventiva por inhalación de humo, la institución informó que todos fueron evaluados por médicos especializados, dados de alta y se encuentran en buen estado de salud.

El director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, coronel Randolfo Rijo Gómez, reiteró que "las operaciones continúan desarrollándose con normalidad desde la sede de Santiago, conforme al plan de contingencia institucional, mientras se avanza en los procesos técnicos y administrativos necesarios para la rehabilitación del área afectada".

Asimismo, explicó que, al encontrarse el edificio en condiciones habitables, el personal podrá retomar de manera inmediata sus labores administrativas rutinarias "una vez concluyan los trabajos de limpieza y adecuación de las áreas afectadas, garantizando un entorno seguro para el desempeño de sus funciones".